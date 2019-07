Le Bastia Offshore Fishing Club laisse le handicap à terre

Le Bastia Offshore Fishing Club a été créé en 2008 par un groupe de copains et a pour vocation la défense, l'initiation et le perfectionnement de la pêche de loisir en bateau.

Son but est de promouvoir une pêche responsable, intelligente, respectueuse du milieu marin.

"Nous avons une approche de la pêche en mer ludique, récréative, axée sur le plaisir de pêcher tout en mettant en avant les conditions nécessaires afin de préserver la diversité de la ressource halieutique" souligne le président du club.





Le BOFC est une association à but non lucratif loi de 1901, agréée association de protection de l'Environnement en Corse, affiliée à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer et dispose de l’agrément sportif de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. "Nous pratiquons toutes les techniques de pêche : la traîne hauturière, la traîne lente, le jigging, le lightjigging, la pêche au lancer, la pêche au vif ou au poisson mort manié, ainsi que la pêche au "tout gros".

Parallèlement, le club participe au recensement des mammifères marins et des cétacés ainsi qu'au référencement de nouvelles espèces qui s'introduisent puis se développent en Méditerranée avec le réchauffement climatique.

"De plus nous participons et nous organisons des campagnes de marquage de poissons favorisant l'étude spécifique et le suivi de la biodiversité en Méditerranée"

"Lors de notre Assemblée Générale Annuelle de Décembre 2010, il a été émis l'idée de faire profiter à des handicapés moteurs de la logistique et des moyens du Club afin de leur permettre, à eux aussi, de pouvoir s'adonner à la pêche sportive en bateau" explique Daniel Bouniot, le président du club."Ainsi le Club a décidé d'organiser des sorties spécifiques en faveur d'un public n'ayant pas accès habituellement à ce loisir. On a baptisé cette animation - Laissons le handicap à terre. Certains d'entre nous ont dans leur entourage proche des personnes qu'un évènement tragique a laissé dans une situation de mobilité réduite. Le Club s'est donc donné tous les moyens nécessaires afin de leur permettre de nous rejoindre à bord». Ces sorties se déroulent entre mai et juillet, puis sont renouvelées une fois passées les chaleurs estivales, à partir du mois d’octobre jusqu'à la fin de l'année. «Toute personne se trouvant dans une situation de handicap moteur et passionnée par la pêche en mer peut nous contacter* afin que nous l'intégrions dans notre programme" souligne Daniel Bouniot.

Ce jeudi, CNI était à bord aux cotés de Christian Monti, cloué sur un chaise depuis un accident.

"C’est fantastique de retrouver cette sensation de naviguer. Certes je prends souvent le bateau, mais ce sont des ferries et la sensation n’est pas du tout la même. Avant mon accident je sortais souvent en mer. C’est fantastique de redécouvrir ces sensations là".

*Bastia Offshore Fishing club - BI MARINE - 15, Zone Industrielle de Tragone - 20620 BIGUGLIA. De 9h à 12h et de 14h-18h du lundi au vendredi.

Contact@bastia-offshore-fishing.com