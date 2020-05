Le Bastia Agglomération Futsal dresse le bilan de la saison écoulée

- Que retenez-vous de la saison écoulée ?

- Après avoir été relégué en Championnat de France Futsal – Division 2, le club a dû se reconstruire, notamment en interne. Puis nous nous sommes activés sur le plan sportif, sur le recrutement, sur la feuille de route et les objectifs de cette saison désormais écoulée. L’objectif était le maintien du club en Division 2, la formation des jeunes joueurs et la stabilisation du club dans sa globalité. Le contrat est rempli.



- La 4ème place c'est ce que vous poursuiviez ?

- Oui. Malgré l’interruption du championnat dû à l’épidémie du Coronavirus nous finissons à cette très belle 4e place. Nous avons attendu la décision de la FFF avec sérénité car on ne jouait plus rien, le maintien était acquis et la 1ère place synonyme de montée était très compliquée à aller chercher.



- Au sein du club comment avez-vous géré la crise épidémique ?

- Quand nous avons appris l’arrêt du championnat, cela a été un soulagement. On devait se déplacer 2 jours après en Alsace à quelques kilomètres de Mulhouse, désigné comme foyer épidémique. Pour le reste, on avait arrêté nos entrainements jeunes et séniors. Je voudrais remercier la Ligue Corse de Football et le Maire de Bastia qui ont appelé avec force la Fédération Française de Football, qui avait dans un premier temps maintenu la rencontre, à annuler notre déplacement en Alsace.



- Quel est l'impact de la crise sanitaire sur le club ?

- Pendant 1 mois, tout était à l’arrêt complet. Depuis quelques semaines nous préparons la saison prochaine, notamment sur l’aspect financier. Le tissu économique et nos sponsors ont été lourdement impactés par cette crise sanitaire, qui n’est pas terminée. Nous allons retourner vers eux dès que possible, pour renouveler nos partenariats, mais nous savons que tous ne pourront pas réaliser les mêmes efforts que l’année passée. Même si certains nous ont déjà assuré de leurs soutiens dans les mois à venir.

Concernant les dotations, la Collectivité de Corse a communiquée quelle sera aux côtés des associations, en respectant notamment les délais des versements. C’est une très bonne nouvelle pour l’ensemble des clubs de l’Ile. La CAB sera je pense, sur la même lignée et elle a toujours tenue et respectée les délais de versement des dotations.



- Comment envisagez-vous la saison à venir ?

-Nous allons dès que la situation sanitaire le permet, rencontrer l’ensemble de nos effectifs. A présent nous disposons du Label Jeune Futsal Excellence décernée par la FFF. Pour la saison à venir notre école de futsal comportera 3 équipes.

Pour la Division 2, les téléphones fonctionnent déjà à plein régime, notamment avec les agents de joueurs qui nous sollicitent énormément en cette période. On discute avec de nombreux joueurs, on verra, on est limité en budget et on n’a pas le droit de se tromper. L’objectif de la saison prochaine sera plus ambitieux que celui de la saison écoulée. Nous allons construire un effectif en ce sens.