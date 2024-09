Le Barreau d'Ajaccio fait sa rentrée solennelle

Ce vendredi 6 septembre, la salle de la présidence du tribunal d'Ajaccio a accueilli la rentrée solennelle du Barreau. Une occasion pour les avocats de partager un moment de réflexion collective sur les défis actuels de la justice, tout en renforçant les liens entre les professionnels du droit et les autorités publiques.

Le bâtonnier en exercice, Maître Marie Colombani, a ouvert la cérémonie en s'adressant ses confrères et consœurs. « À vous voir si nombreux aujourd'hui, je suis convaincue que cet événement est essentiel pour renforcer notre cohésion », a-t-elle déclaré. L’événement a permis de rassembler non seulement les avocats, mais également les magistrats, greffiers et autres acteurs du monde judiciaire. Ce moment de retrouvailles a également été l’occasion de saluer les actions collectives menées par le barreau pour défendre l’État de droit et les justiciables.



La cérémonie a aussi permis de rendre hommage à des figures de la profession, telles qu'Antoine Ciardello, un pilier du barreau depuis plus de 36 ans, sur le point de prendre sa retraite.