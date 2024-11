Le Bar du Marché d'Ajaccio parmi les 100 bars PMU® qui font la France

Ce guide, édité par Le Fooding, propose un tour de France original et haut en couleur de la culture PMU®, avec une sélection de 100 établissements où se retrouvent les habitués de tous horizons. Dans dix catégories distinctes, telles que les Sporting Clubs pour les passionnés de sport, les Tronches de PMU® pour ceux qui mettent en avant des figures locales emblématiques, ou encore les PM’as-tu vu pour des établissements à la décoration unique, ce guide rend hommage à l’importance des PMU® dans le paysage français.



Un hommage à la convivialité corse

Le Bar du Marché d’Ajaccio rejoint cette sélection dans la catégorie La bouche pleine, réservée aux établissements où l’on peut s’attabler pour une expérience gustative mémorable. "Ce lieu, imprégné de l'âme ajaccienne, allie tradition et authenticité tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des habitants et visiteurs. Entre ses murs, la convivialité corse prend vie : discussions animées, rencontres spontanées, et petits plats à déguster font de cet endroit un repère chaleureux pour les habitués et les curieux de passage." lit-on dans le guide qui met en avant l’importance des PMU® dans les villes et villages de France, en tant qu’espaces de rencontre intergénérationnels et témoins d'un pays simple, accueillante et authentique.