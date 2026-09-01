Le 5e Challenge Notre-Dame de la Serra réunit pétanque et football autour de la jeunesse

Plus de 200 joueurs, répartis au sein de 68 triplettes, ont pris part au 5e Challenge Notre-Dame de la Serra. Une participation importante pour cette compétition régionale réservée aux joueurs licenciés, qui leur permet également de marquer des points dans le classement.

Pour la première fois, le challenge a quitté les hauteurs de Notre-Dame de la Serra pour rejoindre les terrains de la Boule Calvaise. Un changement imposé par les exigences réglementaires d’une compétition de ce niveau.

« Nous avons organisé les quatre premières éditions à Notre-Dame de la Serra. Cette année, nous avons dû descendre parce que les terrains là-haut ne répondaient pas aux normes nécessaires pour une compétition régionale », explique Julien Bianconi, président de la JS Calvi.

Un déplacement qui enlève certes un peu de sa symbolique au rendez-vous, mais qui permet au challenge de poursuivre son développement.



Un challenge né d’un élan de solidarité

L’histoire de cette compétition est directement liée à Notre-Dame de la Serra. Lorsque la statue avait été endommagée par la foudre, l’idée d’organiser un concours de pétanque avait vu le jour afin de participer financièrement à sa restauration.

« Au départ, lorsque Notre-Dame de la Serra est tombée, ils ont voulu organiser un concours de boules afin de récolter une somme pour participer à sa reconstruction. On a vu que cela fonctionnait bien et nous avons continué », rappelle Francis Giudicelli, président de la Boule Calvaise.

Cinq éditions plus tard, le rendez-vous s’est installé dans le calendrier sportif calvais et le partenariat entre les deux associations s’est renforcé. Cette année encore, la Boule Calvaise assure la partie sportive aux côtés de la JS Calvi.

« Tous les bénéfices sont directement reversés à la Jeunesse Sportive », précise Francis Giudicelli.



Pour Julien Bianconi, président de la JS Calvi, et son équipe, maintenir ce challenge revêt une importance particulière. « C’est quand même la fête de la ville et c’est important pour nous de continuer à organiser quelque chose autour de Notre-Dame de la Serra. C’est dommage de ne plus pouvoir le faire là-haut, parce que cela aurait davantage de sens, mais nous devons respecter les normes».



La Boule Calvaise, plus de vingt ans de pétanque à Calvi

Créée en 2002, la Boule Calvaise poursuit de son côté son développement sous la présidence de Francis Giudicelli, longtemps vice-président avant de prendre récemment les commandes du club.

Installée désormais sur ses terrains avec bungalow et clubhouse, l’association fait vivre la pétanque tout au long de la saison. Du 15 mai au 30 août, elle organise notamment chaque jeudi soir des concours ouverts à tous, sans obligation de posséder une licence.



Le Challenge Notre-Dame de la Serra possède toutefois un statut particulier puisqu’il constitue le rendez-vous régional organisé par le club et s’adresse exclusivement aux licenciés.

Francis Giudicelli souligne également le rôle essentiel des partenaires privés. « Nous avons beaucoup de sponsors qui nous aident. Grâce à eux, nous pouvons notamment organiser les concours du jeudi et proposer les mises».





La JS Calvi pourrait atteindre un nouveau record de licenciés

Au-delà du concours de pétanque, cette cinquième édition constitue aussi une source de financement bienvenue pour la JS Calvi, qui entame sa septième saison.

Le club présente une particularité forte, il est exclusivement tourné vers la formation des enfants et des adolescents. Des plus jeunes jusqu’aux U16, les effectifs continuent de progresser.

« Nous sommes encore en période d’inscriptions, mais nous devrions dépasser les 200 licenciés. Cela fait deux ans que nous atteignons les 200 et, si cela continue ainsi, nous pourrions même arriver cette saison autour de 220 ou 230 », explique Julien Bianconi.

La JS compte notamment trois équipes U11, trois équipes U13, deux équipes U14 et une équipe U16. La présence de deux formations U14 constitue une satisfaction particulière pour les dirigeants, cette catégorie sur une seule année d’âge étant traditionnellement plus difficile à constituer.

Le club travaille également avec les autres structures de la microrégion, notamment à travers des ententes dans certaines catégories. « Nous voulons rester ouverts aux clubs de la microrégion. Les enfants sont les bienvenus », insiste l’équipe dirigeante.



Former des footballeurs, mais aussi accompagner des jeunes

La JS Calvi revendique également une mission qui dépasse les résultats sportifs. Toutes les catégories sont encadrées par au moins un éducateur diplômé, accompagné d’un adjoint, et le club poursuit depuis plusieurs saisons une politique de formation de jeunes éducateurs.

« Trois jeunes sont actuellement accueillis dans le cadre de contrats d’apprentissage. Ils suivent parallèlement une formation diplômante et participent à l’encadrement des équipes » précise Pierre-Marie Brun.



Une démarche particulièrement importante pour les responsables du club.

« Cela fait quatre ans que nous formons des jeunes de cette manière. Ils vont à l’école chaque semaine et sont avec nous pour les entraînements et les matchs. Il ne faut pas oublier que la JS Calvi est une association et que c’est aussi quelque chose que nous pouvons rendre aux jeunes Calvais », souligne Julien Bianconi.



Pour lui, l’enjeu est aussi social. « Certains jeunes arrêtent l’école et ne savent pas forcément quoi faire ensuite. Nous pouvons les récupérer, les accompagner dans une formation, leur permettre de passer un diplôme et de s’occuper à leur tour des enfants. On essaie de leur transmettre des valeurs humaines et de leur donner une ligne de vie. »



Une nouvelle pelouse attendue au stade

La saison qui débute sera également marquée par un chantier particulièrement attendu, le remplacement de la pelouse du stade de Calvi.

Le projet est désormais acté et le calendrier précis des travaux doit être communiqué prochainement. Le chantier pourrait débuter en octobre ou novembre et durer plusieurs mois.

Pendant cette période, le club devra réorganiser ses entraînements et solliciter les installations des communes voisines.

« Pendant trois ou quatre mois, il va falloir jongler avec les terrains voisins. Mais ensuite nous aurons la chance d’avoir une pelouse neuve à Calvi et nous en sommes très contents », souligne Julien Bianconi, qui remercie la municipalité pour la réalisation de cet engagement.



Une rénovation devenue nécessaire au regard de la dégradation du terrain. « Ces dernières années, l’état de la pelouse était devenu problématique. Cela se répercutait notamment sur les blessures et beaucoup d’enfants, mais aussi de parents, s’en plaignaient».

Les travaux auront toutefois une conséquence sur le calendrier, le traditionnel tournoi de Noël de la JS Calvi ne pourra pas être organisé cette saison.

Le club maintient en revanche ses autres grands rendez-vous, avec son loto annuel prévu à l’automne ainsi que son tournoi de fin de saison, attendu autour de la mi-mai, avec le Challenge Princesse de Monaco organisé en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Entre pétanque, formation sportive et accompagnement de la jeunesse, le Challenge Notre-Dame de la Serra illustre ainsi une coopération qui dépasse largement le cadre d’une compétition. Né d’une mobilisation en faveur d’un symbole cher aux Calvais, il continue, cinq éditions plus tard, à faire vivre cette même idée de solidarité en soutenant désormais directement les jeunes sportifs de la ville