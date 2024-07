Le 3e Grand Prix en Moto GP a été finalement remplacé après son report

Le Grand Prix du Kazakhstan, initialement reporté, a été finalement définitivement annulé et ne fait plus partie du calendrier 2024. Il sera remplacé par une manche européenne. Pour cette saison, c'est le 3 ème GP annulé après l'Inde et l'Argentine. Les fans de Moto GP, qui ne rêvent pas de décrocher un job dans leur passion avec un modèle de cv gratuit à temps partiel ou à temps plein dans des événements cruciaux comme cela, c'est plus qu'un rêve. Être au cœur de l'action au bon moment, faire partie des équipes de préparation, sentir l'adrénaline qui circule au bruit des moteurs qui ronflent et passent à toute allure devant nos yeux.

Avant cette annulation, la course était prévue se dérouler sur le circuit de Sokol, un circuit flambant neuf. Le rendez-vous des fans étaient du 14 au 16 juin, mais faute de l'inondation dans la région, l'événement a été d'abord reporté pour la fin septembre avant de connaître son sort: l'annulation définitive. Cette manche devait également remplacer le GP de l'Inde qui a vu également son annulation quelques semaines plutôt.

Dans un communiqué, la Dorma et la FIM révèlent que les dégâts des inondations dans la région ont impacté l'évènement tant attendu. Il est alors devenu impossible d'organiser le Grand Prix 2024 au Kazakhstan suite aux problèmes logistiques et opérationnels.

Le Grand Prix d'Emilie-Romagne prendra le relais et se tiendra presqu'à la même date du 20 au 22 septembre à Misano en Italie sur le circuit de Marco Simoncelli. Qui sera le gagnant de cette nouvelle manche?

Le MotoGP™ est tout heureux de pouvoir organiser une 2ème épreuve qui se déroulera sur le tracé de l'Adriatique . Les italiens seront les premiers à ne pas pouvoir dissimuler leur bonheur à l'annonce de cette nouvelle. Quelques mois plus tôt, le GP d'Italie a enregistré la 2 ème plus grande affluence de tous les temps dans son histoire. C'est certain que les tickets pour cet évènement majeur seront clos à vitesse grand V.

Le calendrier de la saison 2024 a été mis à jour en intégrant le GP d'Emilie-Romagne du 20 au 22 septembre 2024. Il sera précédé du Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini sur le même circuit.

La suite sera en Indonésie le 29 septembre 2024 pour le Pertamina Grand Prix sur le circuit international Mandalika, au Japon le 6 octobre 2024 pour le Motul Grand Prix, le 20 octobre en Australie, le 27 octobre en Thailand, le 03 novembre en Malaisie et pour clôturer le 17 novembre à Valences