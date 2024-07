Corsican Circuit : dernière étape à Bastia  

Avant de s'installer le temps d'une soirée à Bastia, le Corsican Tour est passé par Porticcio, en présence d'une trentaine de grands maîtres. « Lors de ce tournoi, qui marquait la première étape de cette édition, 45 pays étaient représentés », note-t-il. Et d'énumérer : « Certains sont venus des États-Unis, du Canada, de Chine, d'Ouzbékistan… » Une manière de porter la Corse à l'échelle internationale.



Mais pour ce tournoi, pas question de bouder les petits villages, puisqu'après Porticcio, le Corsican Circuit a mis le cap sur la commune de Quenza, avec plus de 160 participants. « Ça favorise aussi le tourisme, puisque des familles sont restées dans le village à la fin du tournoi pour profiter des lieux », se félicite Akkha Vilaisarn.



Cette compétition d'échecs organisée par la ligue Corse des échecs s'inscrit dans une volonté de faire vivre le jeu. D'autant plus que le territoire insulaire a une forte appétence pour les échecs. « Depuis 25 ans, nous avons formé plus de 50 000 personnes aux échecs à travers l'île par le biais des cours dispensés dans les écoles », précise le président. Chaque année, ce sont 6 800 élèves qui sont initiés à la discipline. Et pour les plus passionnés, les cours débouchent parfois sur une adhésion à l'un des 12 clubs d'échecs corses. Alors, à travers le partage de cette passion, la Ligue Corse des échecs entend éduquer les jeunes, et les former à devenir les citoyens de demain, qui « réfléchissent avant d'agir ».