Le 205 Africa Raid, met le cap sur la Corse

Les organisateurs du 205 africaraid ne souhaitent pas laisser les raideurs sans aventure en 2020, ils ont donc relevé le défi d’organiser un raid en seulement 3 semaines : le 205 Corsica Raid.

C’est sur l’île de beauté que les raideurs ont rendez-vous du lundi 19 au samedi 24 octobre. Pour l’organisation, il était évident de proposer une aventure alternative de qualité au vue de l’investissement des 205 africaraideurs dans leur projet et des conditions imposées par la crise sanitaire.

Le "voyage" est ouvert à tous les passionnés propriétaires d’une Peugeot 205 qui souhaitent se joindre à l’organisation et découvrir la Corse autrement. Et pas de besoin de préparation technique : les organisateurs prévoient un itinéraire différent lors des passages difficiles pour 100% de plaisir pour tous.

Rendez-vous sur l’ile de beauté du 19 au 24 octobre 2020.

Places limitées

Inscriptions sur : https://bit.ly/3lXKKmm