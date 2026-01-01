Le 2ᵉ City Trail de Calvi, remprté par Nicolas Santini, placé sous le signe du sport et du partage

Calvi a vibré au rythme de la deuxième édition du City Trail, organisée par l’association Sport In Calvi. Une édition marquée par un engouement croissant, avec près de 600 inscrits sur les courses adultes et plus d’une centaine d’enfants, soit près de 700 participants au total. Un succès populaire qui confirme l’ancrage de cet événement sportif et festif dans le calendrier hivernal balanin.



Sur le plan sportif, cette 2ᵉ édition du City Trail de Calvi a tenu toutes ses promesses, avec une course menée à vive allure sur un tracé urbain exigeant. Nicolas Santini s'est imposé en 31’58, au terme d’un effort solide et régulier, devant Noël Giordano (32’25) et Lambert Santelli (32’36), auteur d’une belle prestation sur un format court qui favorise les profils explosifs. Derrière ce trio, la densité du classement confirme le niveau relevé de l’épreuve.



Des écarts resserrés jusque dans le top 30.







Membre de l’association, Jérôme Sévéon se réjouit de cette dynamique. « C’est contagieux, de façon positive. On voit que le sport séduit, mais aussi tout le côté festif qui va avec. Le City Trail, c’est autant pour faire la fête tous ensemble, sportifs et non-sportifs, que pour une ambition de compétition».

Organisé en période de Noël, le City Trail de Calvi s’inscrit dans un moment particulier de la saison sportive. « C’est une période plus creuse en termes de compétitions. Les grands objectifs de longue distance sont derrière les coureurs. Là, ils s’amusent, ils se retrouvent, ils changent de discipline avec des formats très courts, parfois 30 minutes, ce qui bouscule leurs habitudes », explique Jérôme Sévéon. Une approche qui permet à tous de se confronter, des trailers aguerris aux plus jeunes, dans un esprit ludique et accessible.

Dès l’âge de quatre ans, les enfants ont eux aussi pris part à la fête, confirmant la volonté des organisateurs de rassembler toutes les générations. « L’idée, c’est vraiment de réunir tout le monde, non seulement au moment du sport, mais aussi lors du temps festif qui clôture l’événement », souligne le président.

Cette réussite repose sur une association en pleine croissance, qui compte désormais plus de 120 adhérents. « Ce qu’on ne mesure pas toujours de l’extérieur, c’est l’importance de toutes ces petites mains qui œuvrent pendant les événements, mais aussi toute l’année. Sans les bénévoles, rien ne serait possible », insiste Jérôme Sévéon, saluant l’engagement quotidien de ces forces vives.

Les perspectives sont nombreuses pour Sport In Calvi, avec la volonté de pérenniser les événements existants, d’envisager à terme un troisième rendez-vous sportif, mais aussi de structurer une véritable filière jeune, en lien avec les autres associations locales. « Ouvrir davantage aux jeunes nécessite un encadrement adapté et des formations spécifiques. C’est un objectif de fond », précise-t-il.





Porté par un territoire exceptionnel, entre patrimoine et nature, le trail trouve en Balagne un terrain de jeu idéal. « Il y a peu d’endroits où l’on dispose d’aussi beaux parcours. Le trail correspond aussi à notre état d’esprit, plus montagnard que marin. C’est un sport populaire, accessible, qui offre une vraie liberté », rappelle Jérôme Sévéon.



Au-delà de la performance, le City Trail de Calvi revendique une ambition plus large, faire entrer le sport dans le quotidien, créer une dynamique positive et transmettre le goût de l’effort de génération en génération. « Voir des personnes qui n’étaient pas du tout concernées par le sport changer un peu leur vie, c’est notre plus grande satisfaction », conclut-il, non sans adresser un chaleureux merci à l’ensemble des bénévoles, piliers de cette belle aventure collective.

