Le 19e Tour de Corse Historique sur sa rampe de lancement

le Samedi 5 Octobre 2019

Pour cette version 2019, 180 équipages, répartis entre VHC, VHRS, et la toute nouvelle catégorie Légende, figurent sur la liste des engagés d'un Tour de Corse qui sera frappé du sceau de la nouveauté. Les équipages devront affronter un peu plus de 350 kilomètres de tronçons chronométrés échelonnés sur cinq jours. Le coup d'envoi aura lieu mardi de Porto-Vecchio avec le podium de départ implanté au cœur de ville. Les rescapés de cette 19e édition retrouveront la Cité du Sel au terme de l'ultime journée. Auparavant, ils auront sillonné les routes insulaires avec des passages redoutables du côté de la Castagniccia et de la Balagne avec la très attendue et crainte spéciale de Notre Dame de la Serra et ses 53 kilomètres. Celle-ci qui se situe lors de l'avant-dernière journée pourrait bien constituer le tournant du rallye.

Ce tracé 2019 a subi de nombreux changements. Les équipages et les mécaniques seront soumis à rude épreuve sur des tracés complexes à la fois rapides et sinueux. Au niveau des favoris, même si cette version n'a pas drainé de véritables têtes de séries, le coureur d'Aleria Jean-Paul Villa (Escort) deuxième l'année passée figure parmi les prétendants de l'épreuve tout comme le Porto-Vecchiais Joël Marchetti, troisième en 2018 qui est un habitué des podiums sur le Tour de Corse.

Les outsiders sont nombreux et les pronostics sont difficiles à établir tant le Tour de Corse peut réserver de très nombreuses surprises.

Dans tous les cas les voitures qui ont fait la légende du rallye sont de retour pour une semaine pour le plus grand plaisir des passionnés de mécaniques anciennes.



Le programme Lundi 7 octobre

10 heures à 19 heures: vérifications techniques sur le port de plaisance. 10h30 à 17h30 shakedown à Palombaggia.



Mardi 8 octobre: 1ere étape Porto-Vecchio - Porto-Vecchio

Départ à Porto-Vecchio (centre ville) 14h30

Spéciale 1: Chera (5,1 km) première voiture 14h55.

Spéciale 2: Tarabucceta (7,8 km) 15h28.





Mercredi 9 octobre 2e étape Porto-Vecchio - Saint-Florent

Spéciale 3: Ventiseri- Mignataghja20,3 km) première voiture 9h43

Spéciale 4: Lugo di Nazza-Col de Sorba (27,1 km) 10h56 .

Regroupement à Francardo à 12h21

Spéciale 5: Ponte Leccia - Ponte Novu (22,5 km) 13h44

Spéciale 6: Lento-Murato (13,9 km) 14h32.





Jeudi 10 octobre: 3e étape Saint-Florent - Calvi

Spéciale 7: Oletta - Col San Stefano (21,6 km) première voiture 9h23

Spéciale 8: Querciolo - La Porta (27,4 km) 10h56

Regroupement à La Porta à 11h31

Spéciale 9: Campile-Bisinchi (13,2 km) 12h49

Spéciale 10: Castifao - Olmi Capella (23,5 km) 13h37





Vendredi 11 octobre: 4e étape Calvi - Ajaccio

Spéciale 11: Notre Dame de La Serra - Col de la Croix (53,2 km) première voiture 9h13

Regroupement Cargèse à 11h43

Spéciale 12: Liamone-Appriciani (14,1 km) 13h06

Spéciale 13: Plage du Liamone - Sarrola Carcopino (22,9 km) 14h09





Samedi 12 octobre: 5e étape: Ajaccio - Porto-Vecchio

Spéciale 14: Col de Bellevalle - Albitreccia (24,5 km) première voiture 9h43

Spéciale 15: Croce-Zerubia (25,7 km) 10h56

Regroupement à Quenza. à 11h41

Spéciale 16: Col de Bavella-Kamiesch (28,7 km) 13h04

Arrivée parc fermé final sur la Marine de Porto-Vecchio à 14h24.



