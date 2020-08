Lavatoghju : U lamentu di u fornu

Natu à tempu lu paese, mi so messu à travaglià

Quelle done affaciendate si so messe à infurnà

Un ' era tempu ti riposu ne mancu di rifrità



In'ssu tempu passatu nascia pè isse strette

Parfume di u pane cottu è ancu si mucchette

Ch'aspitavanu in pacienza zitellini è zitellete



Ma c'avaraghju fattu à quelle paisolu

D'avemi masciatu tantu tempu è senza focu

Più mancu un 'infurtunata ne di pane ne di chjarchjolu



Mi so spentu pianu panu chi più nimu à fianc'à mè

Per accende quellu focu chi facia tantu bè

Abbanduantu da i mei o Signore mi rimettu à tè



In quelle annate sessanta so statu cundanatu

Hè vera chi stu fattu l'omu l'avia programmatu

Maladettu quellu ghjornu quand'elli m'hanu bastatu



Ci hè vulsutu una manata di ghjente appassiunate

Di storie usi è pratiche tradiziunale

Per fà rinasce in paese u fornu cummunale



Ighje hè ghjornu benedettu rimbividcu cù l'onte

Annant' à sta piazzetta di tuttu lu mio splendorSupraneghju à Lavatoghju cù tuttu lu vostru amore.



Francescu Croce