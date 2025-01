Laurent Lokoli démarre 2025 en force avec un titre à Monastir

Laurent Lokoli a démarré la saison 2025 sur les chapeaux de roue. À 30 ans, le joueur originaire de la Costa Verde, actuellement classé 460e à l'ATP, a remporté son premier titre de l'année lors du tournoi 15.000$ de Monastir, en Tunisie. Ce succès marque un beau retour pour l’ancien 167e mondial, qui avait été freiné l'année dernière par des blessures.



Pour s'offrir ce trophée, le tennisman corse a survolé la compétition, n'ayant concédé aucune manche tout au long de son parcours. Un beau résultat, d’autant plus significatif qu’il n’avait plus remporté de titre depuis juin 2022, lorsqu’il avait remporté un 25.000$ à Skopje, en Macédoine du Nord.



Sur les réseaux sociaux, l'athlète a partagé sa joie en publiant des photos de la victoire accompagnée d'un message : "Si on vous dit que vous ne pouvez pas : faites-le. Battez-vous, tous les jours, avec le cœur et le courage d’avancer. Merci à tous du soutien, à ma famille, mes amis, tous ceux qui sont là pour moi au quotidien. Premier titre de 2025", a-t-il écrit sur X.



Cette victoire à Monastir propulse Laurent Lokoli de 38 places au classement ATP.