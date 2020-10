Laurence Tiennot-Herment : "l'esprit du Téléthon, comme l'esprit corse"

C'est portée par un réel enthousiasme que Laurence Tiennot-Herment va venir sur l'île pour remercier et échanger avec tous ceux qui œuvrent chaque année pour la réussite du Téléthon. Mais si au premier abord cette venue ressemble à une visite de courtoisie pour motiver les troupes, le programme, ainsi que les sujets traités, sont bien plus étoffés.





Consultations avancées : les médecins spécialistes traversent la mer

Evoquer notamment le déplacement des malades corses sur le continent en raison de l'absence de médecins spécialistes sur le territoire insulaire, est l'une des raisons de la venue de la présidente de l'AFM-Téléthon qui, dès le lundi 12 octobre va "rencontrer un certain nombre d'instances et d'acteurs qui sont impliqués dans l'amélioration du parcours de santé des malades corses".

Le système des consultations avancées qui permet chaque année de faire venir des médecins spécialisés sur l'île, afin de pallier le manque d'effectifs sur ce plan, sera décortiqué, afin d'essayer de l'améliorer.



Pour Laurence Tiennot-Herment il est important de permettre aux malades d'être soignés à domicile : "ce déplacement vers les hôpitaux du continent peut être extrêmement compliqué pour les personnes dépendantes des aidants. Grâce à ce dispositif, ce sont les médecins qui viennent aux patients et non l'inverse".

S'en suivront des rencontres avec l'ARS, les directions hospitalières et les médecins mais c'est aussi avec les fidèles du Téléthon que la présidente veut échanger. Pour cela rendez-vous a été donné le 14 octobre prochain à la salle des fêtes de Borgo pour une conférence-débat.





Remercier et mobiliser les bénévoles

Le prochain Téléthon se déroulera le 4 et 5 décembre prochainS et malgré une situation sanitaire incertaine, Laurence Tiennot-Herment espère une forte mobilisation : "les bénévoles et les salariés de l'association font un travail formidable chaque année et pour cela je veux les remercier. J'espère une grande mobilisation car nous sommes dans une situation particulière, si nous ne pouvons pas organiser d'évènements ce sera compliqué car la collecte de fonds sur le terrain représente 50% des recettes".





La Corse, grande fidèle du Téléthon

C'est par une exclamation emplie d'enthousiasme que Laurence Tiennot-Herment répond à la question concernant la place qu'occupe l'île de beauté au classement de dons : "la Corse est dans le peloton de tête ! Je pense que l'esprit de famille et d'entraide que véhicule le Téléthon ressemble beaucoup à l'esprit corse".