Lancement à Calvi d'une galerie d'art privée signée Muriel Ferrandini

Pour le lancement de "Bel'Arti", galerie d'art contemporain privée, entièrement dédiée aux artistes insulaire, la maîtresse des lieux Muriel Ferrandini a convié ce lundi 20 juillet quelques personnalités à un cocktail dans sa villa, lieu-dit Valescinella à Calvi.Les oeuvres contemporaines présentées dans la galerie d’art Bel’Arti qui a vu le jour en juillet 2020 sont des peintures, des sculptures et des photographies.L’autre particularité de ce concept original se trouve dans le choix du lieu : Muriel Ferrandini reçoit les collectionneurs et visiteurs uniquement sur rendez-vous, dans sa propre villa à Calvi, dans un écrin de verdure situé entre mer et maquis.Parmi sa sélection d’artistes, vous pourrez découvrir les oeuvres de Ramona Russu, artiste peintre et illustratrice pour des clients du monde entier. Art féministe. Elle vit et travaille à Bastia.ALMée, artiste sculpteure et historienne de l’art, elle travaille dans la pierre un univers où semêlent onirisme, littérature et histoire. Originaire de Pietraserena, elle travaille à Bastia.O.M., artiste peintre, ballerine diplômée de l’académie de Ballet de Moscou. Elle dessine les scènesde vie des danseuses mais aussi les corps humains et leur esprit. Elle travaille entre Porto-Vecchioet Monaco.DUMé, artiste peintre et collage, proche du Pop Art. Il revisite des portraits d’icônes mélangeant vintage et moderne. Il vit et travaille à Algajola.Uniquement sur rendez-vousdu lundi au vendredi entre 9h30 et 11h30 & 14h30 et 17h30Contact presse et visuels en HD sur demande :Muriel Ferrandini I 06 16 17 50 08 I mferrandini@bel-arti.comwww.bel-arti.com