Lambert Santelli remporte l'Ultra Trail de Madère

115 km et 7 100 m de dénivelé positif en 14h1 minute et 26 secondes, c'est le nouvel exploit que vient de réaliser Lambert Santelli, recordman du GR20, qui a remporté ce samedi 22 avril l’Ultra Trail de Madère.

Noël Giordano, un autre coureur corse, était également présent sur la course, terminant deuxième de l’épreuve de 60 km, à 14 minutes du vainqueur tchèque Tomas Macecek, en effet SUR ce Ultra Trail qui se tient depuis 2004 sur l’île de Madère, au Portugal, Les coureurs peuvent choisir parmi différentes distances, allant de 16 à 115 km.