Ladies Open, Eaux de Zilia de Calvi démarre ce 14 avril

Ce jeudi 11 avril, le Tennis Club de Calvi a dévoilé les détails de la 5ème édition du Ladies Open Calvi Eaux de Zilia, un tournoi international de tennis féminin professionnel reconnu par la Fédération Internationale de Tennis. Le directeur du tournoi, Jean Gour, a ouvert les présentations en exprimant ses sentiments sur cette édition particulière. "En cette année olympique, la préparation a été un peu compliquée mais nous avons réussi grâce au soutien de tous. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir nos trois principaux partenaires du Ladies Open", a-t-il déclaré, entouré de Didier Bicchieray, adjoint au maire délégué aux sports, Françoise Ciavaldini, présidente du TCC et PDG des eaux de Zilia, ainsi que Ludovic Pariso, directeur régional Engie Sud Corse Monaco.



Avec un budget d'environ 200 000€, l'organisation a travaillé dur pour offrir un tournoi de haut niveau. "Le tournoi, désormais appelé W 50 de Calvi, est un événement gratuit pour le public. Le 'W' représente 'woman' et '50' correspond aux 50 points attribués à la vainqueure au classement mondial. De plus, les joueuses du tableau final bénéficient d'un hébergement gratuit", explique le directeur.

L'édition de cette année accueille des talents internationaux tels que l’Ukrainienne Daria Snigur, 132ème mondiale. "Nous avons reçu près de 700 demandes d'inscription pour le tournoi, avec un tableau final et de qualification très compétitif qui commence avec la 132ème mondiale", souligne Jean Gour.



Le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia rassemble chaque année des joueuses de près d'une vingtaine de nationalités différentes, créant ainsi un événement sportif international. Françoise Ciavaldini, présidente des TCC, a également exprimé sa fierté pour cet événement. "Je suis très heureuse d'être présente pour cette 5ème édition. Je remercie tous nos partenaires ainsi que la mairie de Calvi pour leur soutien." Le groupe Engie, partenaire principal depuis le début, est représenté par Ludovic Pariso. "Nous sommes fiers d'accompagner un tournoi qui met en avant les femmes dans le domaine du sport et de l'entreprise. Notre présence ici est un engagement réel et nous sommes ravis de contribuer à cet événement exceptionnel."



Pour la ville de Calvi, ce tournoi représente un événement majeur pour l'économie locale et est soutenu financièrement et logistiquement par la municipalité. Didier Bicchieray a conclu en soulignant l'importance de cet événement pour la ville et en félicitant l'équipe organisatrice pour son travail acharné.