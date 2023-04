Lab Evol d'Inizià : pourquoi pas un "dôme sensoriel" pour gravir le Cintu en restant dans son fauteuil ?

« On a pas mal d’idées qui ont été posées, mais en majeure partie, ce sont des projets qui sont déjà nés », note Arnaud Pieroni, responsable d’accueil de l’office de tourisme de Porto-Vecchio, placé dans le groupe de travail numéro 2. « Parler avec d’autres professionnels, ça permet de faire évoluer le cheminement de pensée, et de l’enrichir de nouvelles possibilités. » Au fil des différentes séances du « Lab Evol », les projets les plus réfléchis seront testés, et passeront de la maquette au concret. « Ça peut être un service, une application, un dispositif... », énumère Célia Baude, designer graphique, et animatrice d'un groupe de travail.



Justement, certaines idées remplissent parfaitement le cahier des charges, qui repose sur des dimensions de numérique, d’innovation, et de durabilité. C’est le cas de l’entrepreneur Julien Andrieu-Franceschetti, qui travaille en ce moment sur la création d’un « dôme sensoriel ».

« C’est une structure dans laquelle il y aurait du son et de la vidéo à 360°. En y entrant, on serait immergé dans un lieu qui existe. Par exemple, on peut gravir le sommet du Cintu en restant sur place, mais en vivant l’expérience de celui qui l’a grimpé. Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, ou tout simplement ceux qui ne sont pas marcheurs peuvent expérimenter ça. »



Les meilleures idées auront une chance de voir le jour grâce à l’appui d’Inizià, qui « mobilisera son ingénierie et les moyens nécessaires au prototypage et aux tests des projets sur le territoire ». De quoi renforcer, à terme, l'offre touristique insulaire.