La voix magique de Battista Acquaviva sublime l’été corse

Battista Aacuqaviva n'a plus besoin d'erre présentée. Son interprétation d'un chant traditionnel corse sur youtube a fait d'elle une chanteuse mondialement connue. Elle a en effet participé à différents festivals à travers le monde notamment à Québec, Montréal, à Vienne, à la Réunion... jusqu’à la cour du roi de Jordanie, invitée par ce dernier lors d’un Festival pour la paix diffusé en direct à la télé Jordanienne.



Suite à la sortie de son album Les Chants de libertés (Universal), elle repart sur les routes avec Voice Tour pendant deux mois pour la tournée des Zéniths de France, qu’elle achèvera au Zénith de Paris où elle rejoint I Muvrini pour leur première partie. Paris où, reconnue par ses pairs, elle enregistre un duo avec la célèbre voix québécoise Natasha St-Pier.



Repérée par le directeur artistique du Cirque du Soleil, Franco Dragone, pour son spectacle grandiose "La Perle" à Dubaï, Battista y part pour 6 mois, et performe les 30 premières représentations, dans un décor et une scénographie féériques, accompagnée d’une soixantaine d’acrobates et danseurs.



En janvier dernier elle participe à la sélection française de l’émission « Destination Eurovision » où elle termine troisième des votes du public.



Elle revient chez elle cet été pour un tour de chant à travers l’île, accompagnée de son instrument phare la cetera.