La vente des masques repart à la hausse à L'Ile-Rousse

Ce nouveau décret rendant obligatoire le port du masque dans tous les établissements clos recevant du public, "en particulier les commerces", pose, une nouvelle fois, la question des stocks et des prix.

Mais cette fois ci, contrairement au printemps, on ne devrait plus avoir de problèmes d'approvisionnement. En effet l'objectif, fixé par le gouvernement en cas de seconde vague de l'épidémie de Covid-19, est de produire 15 millions de masques par jour. La capacité française de production est aujourd'hui établie à 500 millions de masques par semaine. Une commande de 3,7 milliards d'unités a déjà été effectuée par l'Etat, ont affirmé les autorités et si un manque ponctuel n'est pas à exclure on ne devrait plus être en rupture.