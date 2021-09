La traversée de la Méditerranée des youtubers Carlito et McFly s'est achevée à Calvi

Ils auront mis deux jours, 17 heures et 33 minutes pour traverser la Méditerranée. Partis samedi de Mandelieu-la-Napoule, pour Calvi où ils sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi, les deux influenceurs français sont parvenus à relever le défi qui leur avait été lancé sur YouTube : rallier le continent à la Corse à la rame à bord d'une petite embarcation et sans assistance. Après des mois d'entraînements intensif, McFly et Carlito, qui ont pu compter sur le soutien logistique de Red Bull, partenaire de l'événement, ont entamé leur périple le 11 septembre vers 11 heures.Le départ du challenge, qui a été retransmis en direct sur YouTube pendant les trois premières heures, a été suivi par plus de trois million et demi de personnes. Le live a repris la nuit dernière, trois heures avant la fin du voyage. Dans le film, visionné plus de deux millions et demi de fois, on voit les deux youtubers entrer dans le port de Calvi vers 4 heures du matin de ce mardi 14 septembre, accueillis par une centaine de personnes.Leur traversée a permis de lever plus de 5 500€ pour la SNSM. Une cagnotte toujours en ligne.