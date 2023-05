La tournée des territoires du CAUE a fait une halte en Balagne

"Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement a décidé de faire des tournées dans les territoires à la rencontre des maires et de l’ensemble du personnel qui gère l’urbanisme, afin de présenter la structure dans toutes ses composantes" explique Jean-Charles Giabiconi, président du CAUE à l'occasion de la halte balanine.



Service de conseil en architecture, en urbanisme et en environnement qui a pour volonté de parcourir les territoires pour se rapprocher au plus près des élus de proximité afin qu’ils usent ce service, le CAUE a débuté cette tournée par le Capicorsu, puis le Nebbiu-Conca-d’Oru pour continuer par Calvi-Balagne pour ce 3e rendez-vous.



Des rencontres qui vont se poursuivre tout au long de l’année, car chaque région de corse a ses propres particularités en termes d’architecture. "En Balagne, le CAUE a déjà travaillé avec le Pays de Balagne, notamment sur l’élaboration d’un cahier de recommandations. Les villages de Balagne ont des particularités que l’on ne retrouve pas ailleurs. Il est donc nécessaire pour nous d’être là," explique Stephanie Grimaldi, directrice du CAUE.

En effet, la mission de service du CAUE est la recherche de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère. "Son objectif étant de préserver l’identité de nos villages, la sauvegarde du patrimoine. Nous sommes donc ici pour aider les maires, le plus en amont possible, de manière neutre, indépendante, technique pour permettre d’avoir une valeur ajoutée et un avis supplémentaire par rapport a l’acte professionnel de construire et arriver à leur permettre de garder l’identité de leurs villages" continue la directrice.



"Je salue vivement cette initiative"



Ravi d'avoir reçu la visite du CAUE dans sa commune, le maire, Jean-Marc Borri a tenu à saluer cette initiative "qui contribue un peu aussi à Faure sortir les communes du rural d’un certain isolement, pour y apporter les conseils et les informations importantes et nécessaires relatives aux missions du CAUE que sont l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. C’est donc une rencontre essentielle pour nos collectivités, et c’est à souligner."