On se souviendra longtemps de Fabien, la tempête qui a balayé la Corse ce week-end et interrompu tous les liens de transport entre l’île et le continent.



Selon Météo France la situation semblait revenir progressivement à la normale, l'alerte orange pour vents violents a été levée même si les deux départements restent placés en vigilance jaune pour vent violents et vagues de submersion jusqu’à au moins 15 heures.



Cliquez sur la photo pour accéder au bulletin en temps réel.