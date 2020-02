La tempête Ciara souffle sur la Corse. Le point de la situation

Au cours des dernières heures, le vent d'ouest sud-ouest souffle toujours violemment sur le nord de l'île avec des rafales de 160 km/h en Balagne et dépassant les 200 km/h au Cap Corse (202 au Cap Corse, 190 à Cagnano). Sur l'aéroport de Bastia, les rafales atteignent 100 à 115 km/h, des rafales dépassant les 150 km/h à Teghime et Pignu.

Sur le sud de l'île, les rafales sont de l'ordre de 80 à 100 km/h, jusqu'à 115 dans la région de Conca et dans les Bouches de Bonifaccio.



L'évolution prévue



Le nord de l'île reste la partie de l'île la plus concernée par la tempête. Au cours des prochaines heures, ce mardi matin, les vents d'ouest sud-ouest continuent de souffler violemment avec des rafales de 150 à 210 km/h de la Balagne au Cap Corse et vers Sagro. Ces vents violents perdurent jusqu'en matinée de mardi avec des rafales qui atteignent et dépassent temporairement les 200 km/h.

Sur la région bastiaise, ce matin, le vent continue de se renforcer et les rafales ponctuelles atteignent en cours de matinée 130 à 160 km/h.

Ces vents faiblissent progressivement mardi en cours d'après-midi.

Sur le nord de l'île, cette tempête est au moins aussi violente sinon plus que la récente tempête du mardi 4 février.



Sur le relief de l'île : dans la nuit, le vent d'ouest se renforce, atteignant en rafales 100 à 130 km/h, jusqu'à 160 km/h en fin de nuit et début de matinée.



Les fortes rafales s'étendent alors temporairement au littoral Est de l'île, de Porto-Vecchio au sud de Solenzara avec des rafales de 120 à 140 km/h. Ces vents faiblissent progressivement mardi après-midi.

Sur la plaine orientale, cette tempête s'annonce moins violente que la récente tempête du mardi 4 février.



Le vent baisse d'intensité mardi après-midi.