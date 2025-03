La station de pilotage de Bastia accueille un nouveau pilote

Plus d’un an de révisions

Le concours comporte un tronc commun, avec des épreuves écrites portant sur des notions aussi techniques que le rapport de mer, la stabilité du navire, la marée ou encore la traduction de l’anglais maritime vers le français. Les épreuves orales, elles, explorent un champ encore plus vaste : réglementation internationale, pilotage, instruments et équipements de navigation, manœuvre portuaire… Chaque station y ajoute ses propres spécificités, en fonction de la configuration de son littoral.



À Bastia, cela signifie maîtriser l’ensemble de la façade orientale et occidentale de la Haute-Corse. « Il faut connaître toute la côte, du nord de Solenzara jusqu’à la limite des deux départements sur la côte ouest », explique Xavier Figarella. « Chaque tronçon, chaque balise, mais aussi la bathymétrie, pour savoir où l’on peut s’échouer, et repérer tous les risques liés à la navigation comme les câbles sous-marins ou les zones réglementées. »

Pour se donner les moyens d’y parvenir, il a mis sa vie entre parenthèses pendant un an. « Il y a déjà un sacrifice financier, puisque j’ai arrêté de naviguer en février 2024 », souligne-t-il. « Ma femme a aussi cessé de travailler pour me soutenir dans mes révisions et s’occuper de nos deux enfants, âgés alors d’un an et de deux ans. Je les ai très peu vus. Je me suis enfermé dans un studio chez mes parents, et je révisais six jours sur sept, de 6 h à 22 h. » Une discipline rigoureuse, nécessaire face à l’intensité du concours. « On ne s’en rend pas compte, mais c’est une année scolaire complète. Et à 34 ans, c’est vrai que c’est dur. Le concours est très énergivore, très stressant. Sans rigueur ni discipline, c’est impossible d’y arriver. »



Une prise de poste encadrée, au large de Bastia

Désormais intégré à la station, Xavier Figarella entame une phase de formation en conditions réelles. Il guidera les navires de plus de 45 mètres à l’entrée et à la sortie du port de Bastia, à bord de la pilotine, ce petit navire rapide dédié au pilotage. « Je vais faire un maximum de manœuvres pendant trois mois, dans de bonnes conditions météorologiques », précise-t-il. « Si mon niveau est jugé suffisant, je serai ensuite autorisé à intervenir seul par vent inférieur à 20 nœuds, soit 40 km/h. »Au-delà, il restera en double, avec un autre pilote, jusqu’à être parfaitement opérationnel.