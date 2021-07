La startup corse Midgard a exposé à l’Elysée

La startup Midgard a eu le privilège de représenter la Corse à l’Elysée lors de la dernière exposition « Fabriqué en France ». Cette rencontre permet en effet à une entreprise par département d’illustrer le savoir-faire à la française.

Sur la Corse-du-Sud c’est l’entreprise Midgard qui a retenu l’attention du jury de sélection.

Fondé par Anne-Sophie Cadre et Laurent Terramorsi, Midgard propose des drones équipés d’une intelligence artificielle. Ils possèdent plusieurs modules pour la prévention des risques, les opérations de secours et les diagnostics. L’entreprise a développé également une plateforme web d’aide à la décision pour les acteurs de la Sécurité civile qui permet de stocker, de visualiser et d’analyser automatiquement, grâce à des modules d’Intelligence Artificielle, des rendus cartographiques. De plus, Midgard ne se limite pas aux feux de forêts et propose une plateforme complète de collecte et d’analyse avec des applications sur les feux urbains, les inondations, les séismes ou encore les avalanches (catastrophes naturelles).





La startup incubé par Inizia a donc fait partie des 126 retenues sur 2 200 candidats.

« Nous avons eu la chance de déjeuner au ministère de l’économie et des finances avant la soirée d’inauguration en présence du président de la République auquel nous avons pu brièvement parler, souligne Laurent Terramorsi. Les journées d’exposition ont accueilli plus de 10 000 visiteurs parmi lesquels nous avons pu rencontrer des fabricants mais aussi des clients potentiels comme des personnes de la Sécurité civile. Nous avons surtout saisi l’opportunité de présenter nos outils au public et de valoriser le savoir-faire insulaire. Je pense que les startups peuvent contribuer à l’essor économique de la Corse ».





Midgard est donc repartie avec de nombreuses cartes de visites qui pourront peut-être déboucher sur des partenariats intéressants. Mais les chefs d’entreprise ne se reposent pas pour autant, ils préparent déjà le prochain congrès national des pompiers en octobre à Marseille et le congrès européen qui aura lieu en Allemagne en 2022.

Nul doute qu’avec un tel programme les « drones intelligents » corses vont voyager et s’exporter.