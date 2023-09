La sélection corse des Worldskills au centre du sport et de la jeunesse

Consciente des enjeux en matière d’apprentissage et de formation professionnelle, la Collectivité de Corse a organisé, au mois de mars dernier, les sélections régionales de la 47e édition des Worldskills.

La sélection corse qui participera aux épreuves nationales des Wordskills, qui se dérouleront à Lyon du 13 au 16 septembre prochains, a été reçue par Danielle Antonini,, présidente du Centre du Sport et de la Jeunesse corse, en présence de Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, de Philippe Desire, directeur du CFA Ampara et de Pierre-Antoine Nesi, DRAFPIC de l’Académie de Corse, au CSJC.

Dans le cadre de l’année européenne des compétences, le Centre Europe Direct Corsica de la Collectivité de Corse soutient la délégation des jeunes insulaires qui participeront aux épreuves nationales des Worldskills.