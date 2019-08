La route du pont de Rebbia, à la sortie de Felce, toujours coupée : colère des habitants

Le collectif des habitants de Felce en Castagniccia nous a fait parvenir une tribune sous le titre: Tamanta strada :

" Le 6 novembre 2018, un éboulement coïncidant avec les travaux d’élargissement de la RD71 causait la coupure de la route territoriale à la sortie du village de Felce, au pont de Rebbia, sur 21 mètres, interrompant la circulation sur l’axe central de la Castagniccia reliant Cervioni à Ponte-Leccia.

Dix mois après les faits, celle-ci est toujours totalement impossible, handicapant gravement les activités économiques de la micro-région, plaçant les commerces dans des situations dramatiques, éloignant des personnes âgées de leurs familles et de liens sociaux essentiels, compliquant grandement le quotidien d’une population aujourd’hui excédée.





Les seuls actes entrepris ont visé à fermer totalement le passage, rendant même impossible la circulation des cyclistes et des piétons.

Depuis ce mois de novembre 2018, les promesses se sont succédé, annonçant aux habitants une possibilité de circulation jamais mise en place, des débuts de travaux sans cesse repoussés, un calendrier précis jamais dévoilé en dépit des assurances données à de multiples reprises par les autorités politiques compétentes.





En effet, force est de reconnaître que la présidente de l’Office des transports de la Collectivité de Corse a maintenu un lien, donnant régulièrement des informations sur l’avancée d’éventuels travaux, mais aussi qu’elle fut toujours contredite par la réalité de la situation car rien n’a été, à ce jour, réellement entrepris sur la route.





Certes, les habitants de la micro-région ne sont pas nombreux et peut-être faut-il comprendre là l’absence de visite du député de la circonscription, pourtant président du Comité de Massif de Corse et par ailleurs membre du Comité directeur de l’association nationale des élus de montagne. Ce qui peut aisément être interprété comme du mépris ne peut que provoquer colère et désespoir.





Les habitants de l’Alisgiani et de l’Orezza sont des citoyens comme les autres et ont jusque-là fait confiance à leurs élus, notamment à l’Assemblée de Corse. Ils ont pris leur part dans la victoire de l’actuelle majorité territoriale. Ils avaient apprécié les visites et les discours de ceux qui nous gouvernent aujourd’hui, croyant sincèrement dans les promesses faites d’un développement futur de nos villages de l’intérieur. La déception n’en est que plus forte et au combien immense la désillusion. L’absence de liberté de circulation, un des droits fondamentaux garantis par nos institutions, la rupture d’égalité, ce principe fondateur inscrits sur le fronton des mairies, donnent la désagréable impression d’être quantité négligeable et visiblement négligée.







Les difficultés techniques sont connues mais celles-ci n’expliquent ni les paroles en l’air ni l’abandon. Les habitants veulent pouvoir circuler librement et immédiatement sur une structure provisoire comme cela avait été promis dès le mois de février 2019 par la présidente de l’Office des transports. Ils ont été patients et nombreux sont aujourd’hui ceux qui s’interrogent sur la conduite à tenir. Faut-il considérer que les actions extrêmes des gilets jaunes seraient devenues les seuls moyens de se faire entendre ?

Il est temps d’exiger des élus une prise en compte de la situation débouchant sur des initiatives qui répondent au plus vite à la colère qui monte. U troppu stroppia !"