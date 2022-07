La première partie de l’été 2022 est la plus chaude jamais enregistré en Corse

Depuis ce dimanche et jusqu’au moins mardi prochain, 19 juillet, l’île est placée en alerte jaune canicule. Lundi et mardi on attend plutôt 32 à 34°c et localement 36°C.

Les températures minimales, de l'ordre de 18 à 20°C dans l'intérieur rafraîchiront un peu l'intérieur mais sur le littoral elles seront de l'ordre de 22 à 24°C, voire localement 26°C mardi.