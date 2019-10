La préfète de Corse et la PAC : "nous sommes en proximité avec les agriculteurs"

II y a déjà eu un premier train de paiements et plus de la moitié des agriculteurs a pu être payée. Environ 200 agriculteurs seront également payés d'ici la fin Octobre. Ce sont ceux pour lesquels la photo-interprétation n'a pas posé trop de difficultés.

Il y a ensuite 400 contrôles qui vont pouvoir être effectués et au fur et à mesure que seront levées les incertitudes, les trains de paiement pourront se dérouler chaque semaine.

On souhaite, aussi, poursuivre ce dialogue avec les agriculteurs et prendre en compte les situations d'urgence.



Je vais demander au président de la MSA, dans le cadre de fonds de 400 000 euros annuels, d'être attentif pour les agriculteurs qui ne pourraient pas payer leurs cotisations.

On va également se rapprocher des banques via le directeur de la Banque de France afin que ces banques soient attentives aux délais de paiement et aux difficultés de trésorerie.



Attention particulière aussi pour les coopératives qui fournissent les aliments et qui donc ne seraient pas payées par effet de cascade du système de contrôle.



Une attention très particulière sera apportée à tout ce qui concerne les autorisations de défrichement. Les deux directions des Territoires et de la Mer vont se rapprocher des chambres d'agriculture et des syndicats d'exploitants pour rappeler que certaines fois la déclaration suffit et compte tenu du désordre foncier il a été admis hier (jeudi) par Paris, que la porte d'entrée "autorisation d'exploiter" pouvait suffire pour obtenir ces autorisations de défrichement qui sont nécessaires aussi pour les parcours agricoles.