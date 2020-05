La photo du jour : comme un jardin suspendu au-dessus de Bastia

Charles Monti le Samedi 2 Mai 2020 à 07:40

Un jardin comme suspendu au-dessus de la ville, une vue imprenable sur Santa Maria et a Citadella di Bastia et sur la mer Tyrrhénienne : heureux ce Bastiais qui tous les jours de l'année peut s'enivrer d'un tel décor, jamais tout à fait le même et qui ne perd jamais rien de sa beauté.

Si vous aussi, comme Jean-Baptiste Raffalli, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

