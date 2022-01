La personnalité de l'année 2021 pour les lecteurs de CNI est...

Ils ont été 14 474 à s'exprimer entre le 25 et le 31 décembre 2021 et appelés à décerner des étoiles (de 1 à 5) aux 24 personnalités retenues par notre rédaction. Avec un total de 25 362 étoiles pour 7 164 lecteurs qui se sont mobilisées en sa faveur, Davia Benedetti a devancé Eric Fraticelli et Marc'Andria Maurizzi et a été sacrée la personnalité corse de l'année 2021 par les lecteurs de Corse Net Infos.Plus que les suffrages obtenus, c'est le nombre d'étoiles octroyé, qui a fait la différence. Avec 25 362 de ces étoiles et une moyenne de 3,5 recueillie sur les 8 jours de consultation (dont 4 409 fois 5) et obtenue après une simple division du nombre d'étoiles par celui suffrages réalisé, elle a laissé tout le monde derrière. Julia Tiberi , bâtonnier du barreau d'Ajaccio, a pendant un temps mené le tempo auprès de nos lecteurs, le jeune champion d'échecs, Marc'Andria Maurizzi avait pris, lui aussi, un bon départ mais c'est Eric Fraticelli qui a le mieux résisté à Davia Benedetti.L'acteur et humoriste corse, qui cette année est passé derrière la camera pour son premier long métrage "Permis de construire" qui, on le sait, fait la part belle à notre ile où le film a été entièrement tourné, a obtenu la moyenne de 3,17 étoile (17 246 étoiles dont 2 797 fois le nombre de 5).Derrière les deux locomotives de la consultation, nos lecteurs ont placé le jeune Marc'Andria Maurizzi en lui octroyant 9 667 étoiles (dont 442 5 étoiles) après son avènement au rang de Grand Maître International à un peu plus de 14 ans, un sacre jamais réalisé par un autre joueur d'échec à son âge.Il a convaincu 3 346 d'entre vous.