La pêche aux oursins limitée à deux mois en Corse pour la deuxième année consécutive

Les amateurs d’oursins en Corse devront une nouvelle fois patienter jusqu’en février pour déguster leur met préféré. Pour la deuxième année consécutive, la pêche aux oursins est réduite à deux mois. « La pêche est autorisée pour les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers du 15 février au 15 avril sur l’ensemble du littoral de la Corse », indique la préfecture dans un communiqué.



Jusqu’en 2023, cette pêche était ouverte entre le 15 décembre et le 15 avril. La réduction de cette période a été décidée « face à la raréfaction de la ressource et afin d’améliorer la durabilité de cette pêche tant récréative que professionnelle en préservant les stocks », précise la préfecture.



Les quotas de capture ont également été revus à la baisse. Les plaisanciers sont désormais limités à « deux douzaines par personne et par jour avec un maximum de sept douzaines au-delà de trois personnes », contre quatre douzaines auparavant. Pour les professionnels, les quotas seront « réactualisés à chaque début de campagne de pêche ».



La préfecture rappelle également que seuls les pêcheurs professionnels disposant d’une licence peuvent commercialiser les oursins et doivent respecter un agrément sanitaire.



Cette raréfaction de la ressource, observée dans toute la Méditerranée française depuis 2017, a conduit à des débats sur les mesures à adopter. Si un moratoire complet ou une mise en jachère de certaines zones ont été envisagés, les autorités ont pour l’instant opté pour un raccourcissement de la saison et une limitation des prélèvements. Reste à voir si ces mesures permettront de préserver durablement les stocks.