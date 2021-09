La mort du professeur Francis Pomponi

Universitaire, historien de la Corse mais aussi maire de la petite commune de Verdese, en Castagniccia, depuis 2014, militant déclaré et, il n'y a si longtemps encore actif, de la Corse Française , ce qui ne lui a pas toujours attiré des sympathies, Francis Pomponi vient de décéder à l'âge de 82 ans.Il était né en 1939 à Grasse et après des études secondaires au Lycée Masséna et hypokhâgne à Nice. il a poursuivi ses études universitaires à Aix où il a obtenu son agrégation d'histoire en 1962.De 1962 à 1967 il a été assistant en histoire ancienne à Montpellier puis Maître-Assistant puis Maître de conférence en histoire moderne à Aix.En 1973 il cofonda avec Fernand Ettori et Georges Ravis-Giordani la revue Etudes Corses où il occupe le poste de secrétaire général de jusqu'en 1982.En 1982 son poste est transféré à Corte où il crée l'Institut d'Etudes Corses au sein de l'université naissante.Il quitte Corte pour Nice où Il a terminé sa carrière comme professeur des universités en histoire moderne en 1987C'est à cette date-là qu'il est devenu directeur de publication de la revue Etudes Corses.Dans un numéro qui lui avait été consacré, Etudes Corses avait rassemblé sous le titre "Francis Pomponi, parcours d'un historien des Iles" publié par Albiana, une quinzaine d'articles et de contributions issus de l'œuvre magistrale de Francis Pomponi."Les nombreux thèmes et angles d'approche abordés témoignent de la grande cohérence d'une recherche minutieuse sur plus de quarante ans.Historien de la Corse, dont il a contribué à retracer les lignes de force historiques, les mentalités, Francis Pomponi s'est toujours montré soucieux de mener un travail décloisonné, nourri d'un apport résolument pluridisciplinaire et empruntant à toutes les sciences humaines et sociales.Son souci du comparatisme - dont témoigne son grand intérêt pour la Sardaigne -, comme sa curiosité pour de méthodes comme la microstoria, permet en outre à ses conclusions de dépasser le seul cadre de leur objet.La Corse est toujours envisagée dans son environnement régional et historique ; son articulation à mi-chemin entre les aires géo-culturelle italienne et française fait l'objet d'un examen toujours renouvelé" peut-on lire sur la présentation de l'ouvrage.