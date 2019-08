La ministre de la Transition écologique en Haute-Corse : "Je veux rendre hommage à la SNSM"

Vibrant hommage aux bénévoles de la SNSM et à leur engagement.

Et action à mener à tous les niveaux pour lutter contre les déchets plastiques.

Elisabeth Borne, qui est en Corse, a profité de son séjour, vendredi après-midi à partir de la mairie annexe de Ville-di-Pietrabugno, où elle a été reçue par le maire Michel Rossi, pour aller à la rencontre de ceux qui se sont donné mission de jouer les Saint-Bernard en mer puis saluer, au terme de cette première étape nautique, la démarche engagée par la mairie de Poggio-Mezzana pour s’inscrire dans « la charte pour une plage sans déchet plastique ».





Cette charte, qui vient d’être présentée au plan national par Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire, fixe des engagements concrets et communs à chacune des villes signataires à la fois en matière de sensibilisation, de prévention, de ramassage, nettoyage, collecte et tri des déchets.



Avant de prendre la mer et s'être rafraichie à la mairie annexe de Ville-di-Pietrabugno elle a fixé son double objectif de l'après-midi devant les journalistes.

Notre vidéo