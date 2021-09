La ministre Elisabeth Moreno à Bastia ce vendredi 24 septembre

La ministre visitera dans un premier temps, l’unité spécialisée dans l’accueil des femmes victimes de violences du centre hospitalier de Bastia. Cette unité médicale spécialisée sert de point d’entrée principal des victimes de violences pour une prise en charge complète (médicale, psychiatrique, juridique et sociale) et est coordonnée avec l’ensemble des partenaires concernés. A l’issue de la visite, elle remettra au Dr Hatem Balle les insignes de chevalier dans l’ordre national du mérite.

Après cette visite, Élisabeth Moreno se rendra dans les locaux du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Bastia où elle échangera avec les équipes en charge de l’accueil et de l’accompagnement des femmes victimes de violences.

À l’issue, la ministre se rendra au centre culturel L’Alb’Oru où se tiendra une table ronde relative au projet de centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) qui sera ouvert à Corte avec le Procureur de la République, la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE), la structure lauréate de l’appel à projet : CORSAVEM, l’EPE, association partenaire et le SPIP de Corse.

En début d’après-midi, la ministre se rendra au musée archéologique de Mariana où elle ouvrira la Conférence régionale sur l’avenir de l’Europe, concertation citoyenne composée d’une série de débats et de discussions menés par des citoyens tirés au sort pour partager leurs attentes et espoirs sur l’avenir de l’Europe. Leur contribution alimentera les priorités de la Présidence française de l’Union européenne qui débutera le 1er janvier 2022.