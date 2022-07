La mezzo-soprano Katerina Kovanji en tournée dans l’île

Katerina Kovanji qui chante depuis l’âge de 15 ans, s’est formée au Conservatoire Rimski- Korsakov, une formation qu’elle a complétée à l’université́ spécialisée de Saint-Pétersbourg. En 2014, elle est devenue soliste de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg.Elle se produit régulièrement à l’étranger : en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne. Courant mars, elle était l’invitée du festival d’opéra OPERAMALLORCA des îles Baléares, puis celle d’une association de diplomates à Madrid.Ces derniers concerts s’inscrivent dans la continuité́ du concours Corsica LIRICA, qu’elle a organisé à Ghisonaccia en septembre dernier, et dont l’un des objectifs était de faire chanter des chanteurs lyriques de très haut niveau en langue corse – un objectif pleinement atteint, avec des prestations qui avaient ravi l’ensemble des spectateurs.« Établir des ponts culturels entre régions méditerranéennes », c’est en effet l’ambition de cette jeune femme talentueuse. Elle en fait la toile de fond de ses concerts, un fil rouge qui contribue à leur donner un sens spécifique et que renforce son implication pour la langue corse : cette année plus encore peut-être que l’an passé, le programme de ses concerts estivaux comprendra une majorité d’airs corses, complétés par de grands classiques avec des extraits de Carmen de Bizet ou de la Cenerentola de Rossini.Le public pourra écouter des extraits de son album Corsica Lirica, comme Dimmi perche, Solenzara, ou Mal Cunciliu, qu’elle interprète avec toujours, ainsi qu’elle le souligne, une volonté « d’ouverture culturelle et de développement des échanges internationaux ».Ouverture qui sera prolongée, fin septembre, par la deuxième édition du concours Corsica LIRICA…