La méto du mardi 14 avril 2020 en Corse

Charles Monti le Mardi 14 Avril 2020 à 07:39

Au petit jour les températures minimales s’étageront entre 7 et 13 degrés du centre vers le bord de mer. La matinée sera bien pluvieuse, puis des éclaircies se développeront dans l’après midi. Les étoiles scintilleront la nuit suivante. Le vent de Sud-Est sera encore modéré en début de journée sur la façade orientale, une trentaine de km/h puis faible. Les températures maximales évolueront peu : 14 à 20 degrés.

