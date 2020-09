La météo du mercredi 9 septembre 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 9 Septembre 2020 à 06:51

Le temps devient plus incertain en cours de journée. Ensoleillé le matin et peu nuageux il évolue l'après-midi avec des possibilités d'averses en fin d'après-midi. Les températures varient entre 22 et 26 degrés et peuvent même atteindre les 30 degrés.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements