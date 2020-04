La météo du mardi 28 avril 2020 en Corse

Charles Monti le Mardi 28 Avril 2020 à 07:24

Au petit jour les minimales affichent des valeurs au-dessous des normales : 7 à 13 degrés seulement du centre vers le bord de mer. Dès le matin le temps sera instable avec, en toutes régions, des averses puis des orages. La région a été vigilance jaune pour "pluie inondation orages" La limite pluie-neige sera haute, au plus bas à 2150 mètres. En mi-journée, établissement d’un bon vent d’Ouest à Sud-Ouest 30 à 50 km/h en Balagne et aux extrémités de l’île. Il se renforcera en soirée 40 à 65 km/h. Températures maximales pour le jour : entre 15 à 20 degrés.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

