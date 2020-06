La météo du mardi 23 mai 2020 en Corse

Charles Monti le Mardi 23 Juin 2020 à 07:12

L'été est fidèle au rendez-vous du calendrier. Il va faire, encore, beau et chaud en ce mardi avec des minimales qui varieront entre 19 et 21 degrés et des températures maximales qui culmineront entre 29 et 30 degrés dans l'Extrême-Sud

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI.

