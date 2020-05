La météo du lundi 18 mai 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 18 Mai 2020 à 07:05

Le ciel sera voilé le matin puis deviendra assez chaotique dans l’après midi avec des averses un peu partout sur l’île. Averses qui perdureront la nuit suivante parfois accompagnées d’orages. Le vent d’Ouest sera modéré à assez fort dans le Cap Corse le matin puis faiblira dans l’après midi. Ailleurs vent variable faible à modéré. Les températures maximales se situeront en mi-journée entre 18 et 25 degrés.

