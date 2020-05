La météo du jeudi 28 mai 2020 en Corse

Charles Monti le Jeudi 28 Mai 2020 à 07:34

Du soleil en bord de mer en ce milieu de semaine alors que dans l’intérieur, dès le début de l’après midi des nuages bourgeonneront et donneront des averses, du Cortenais aux contreforts du Fium'Orbu, dans le Nebbiu, la Cirnarca et l’Alta Rocca. Maximales en baisse : 17 à 23 degrés.

