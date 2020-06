La météo du jeudi 25 juin 2020 en Corse

Charles Monti le Jeudi 25 Juin 2020 à 07:10

Depuis le début de la semaine les jours se suivent et ressemblent au niveau de la météo. Ce jeudi, comme mardi et mercredi, toute l'île sera baignée par de chauds rayons de Soleil qui nous rappellent que l'été est bel et bien là.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

