La météo du dimanche 28 Juillet 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Dimanche 28 Juillet 2019 à 06:49

C’est un temps perturbé qui va prédominer sur toute l’île avec des orages accompagnés de bonnes averses notamment en première partie de journée. Le libeccio soufflera assez fort aux extrémités de l’île et sur la partie occidentale avec des rafales atteignant 95 km/h. Maximales en chute libre : 23 à 27 dg, en dessous des normales de saison.



