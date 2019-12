La météo du Vendredi 13 décembre 2019 en Corse

Livia Santana le Vendredi 13 Décembre 2019 à 06:46

Gros coup de vent attendu en Corse qui est placée en vigilance jaune pour vent violent à partir de ce midi jusqu’à cette nuit.

Des rafales très violentes sont attendues sur le relief et les caps. Perturbations à prévoir toute la journée.



Le temps sera instable avec des averses de pluie et de neige vers 1000 m.

Le Libeccio soufflera assez fort à fort, sur toute la façade occidentale et aux extrémités de l’île. Températures maximales stationnaires: De 6 à 15 degrés du centre vers le bord de mer.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements