La météo du Mercredi 14 Août 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 14 Août 2019 à 07:43

Temps ensoleillé. Le vent d’Ouest est encore modéré aux extrémités de l’île, de l'ordre de 40 km/h, les brises sont faibles ailleurs. Petite hausse des températures qui lors du passage du Soleil au Zénith atteignent 26 à 33 degrés.

