La météo du Mardi 13 Août 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Mardi 13 Août 2019 à 06:32

Au petit jour le ciel est très peu nuageux avec des températures de l’ordre de 18 à 21 degrés près des côtes, 15 à 18 ailleurs. La journée est bien ensoleillée, seul le relief est quelque peu nuageux. Le Libecciu continue de souffler assez fort sur le Cap Corse, dans l’extrême sud entre Porto Vecchio et Bonifacio, au large de la Balagne et en montagne avec des rafales de l’ordre de 65 km/h. Les températures maximales sont en baisse, voisines des valeurs de saison ou très légèrement en dessous : 27 à 29 degrés sur le sable, 29 à 32 dans l’intérieur.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie