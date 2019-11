La météo du Lundi 25 Novembre 2019 en Corse

Charles Monti le Lundi 25 Novembre 2019 à 07:32

Après une nuit pluvieuse, le ciel sera variable avec quelques averses en matinée sur la Balagne. De belles éclaircies se développent prés des côtes alors que le ciel reste bien sombre dans l’intérieur de l’île. Le vent de Nord-Est est modéré de la pointe du Cap Corse à la Balagne : 30 à 40 km/h. Il faiblit en début d’après midi. Ailleurs vent plutôt faible de secteur Nord-Ouest dominant. Les températures maximales avoisinent 15 à 18 degrés en plaine et bord de mer, 10 à 14 degrés dans les villages de l’intérieur.

