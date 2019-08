La météo du Jeudi 8 Août 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Jeudi 8 Août 2019 à 06:46

Quelques fins cirrus haut dans le ciel traverseront notre île, mais l’impression de beau temps prédominera. Brises faibles à modérées et maximales stationnaires.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie