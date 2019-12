La météo du Dimanche 22 décembre 2019 en Corse

Livia Santana le Dimanche 22 Décembre 2019 à 07:00

En Corse, la tempête ne faiblit pas avec des pointes à 170 km/h possibles sur les caps et côtes exposés ainsi qu'en montagne. Parallèlement à ces vents tempétueux, des précipitations abondantes se produisent, surtout sur les reliefs exposés au fort vent d'Ouest avec 50 à 150mm d'eau, équivalant à 1 mois de pluie en 24 heures. Ces pluies abondantes, s'ajoutant à celles déjà tombées depuis vendredi, s'accompagnent de nouvelles réactions de cours d'eau avec des débordements à surveiller.



